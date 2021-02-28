36-летнего жителя Воронежа задержали полицейские по подозрению в серии краж из квартир.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, вор действовал «на удачу», заходя в квартиры через открытую дверь в тот момент, когда хозяева были чем-то отвлечены и его не видели. Мужчина брал верхнюю одежду и деньги, после чего убегал.

Преступник не оставил без внимания четыре велосипеда, находившихся в подъездах домов. Их он продал случайным прохожим.

Сыщики вычислили вора по записям с камер наблюдения. Домушник признался в кражах. Возбуждено уголовное дело.

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