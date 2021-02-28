Вечером в пятницу, 26 февраля, двое автомобилистов в воронежском микрорайоне Подгорном выясняли отношения.

Один из спорщиков решил подкрепить свою правоту бейсбольной битой. Он пару раз попытался ударить коллегу, но ситуацию спасли выбежавшие из машин воронежцы.

Что не поделили водители, неизвестно. Скорее всего кто-то кого-то нагло «подрезал».

Видео дорожных разборок опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж».

Полиция проводит проверку по данному происшествию.

Видео «Мой и твой Воронеж»