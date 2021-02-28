76 жителей дома 23 на улице Олеко Дундича были эвакуированы 28 февраля в Воронеже из-за пожара в подъезде.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на пульт дежурного сигнал о задымлении поступил в 3.45 в подъезде дома в Советском районе.

Зов пожарные обнаружили, что задымление произошло из-за того, что загорелись электрощитовые на всех этажах в подъезде.

76 жильцов были эвакуированы. В том числе спасатели вывели в масках 18 человек, среди которых было шестеро детей.

Пожар тушили 57 человек с привлечением 20 единиц техники.

С возгоранием справились в 5.12. Эксперты назвали предварительной причиной пожара короткое замыкание.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области