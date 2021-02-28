52-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Воронеже
ДТП со смертельным исходом с участием двух грузовиков произошло в Воронеже 27 февраля.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, около 23 часов на трассе М-4 «Дон» на 507 км из-за плохой видимости 37-летний водитель грузовика Volvo FH не справившись с управлением, въехал в стоящий на обочине «Урал».
В результате аварии на месте происшествия погиб 52-летний водитель отечественного грузовика.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.