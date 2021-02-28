Итоги пешеходного рейда, который прошел 26 февраля, подвели воронежские полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ходе мероприятия «Пешеходный переход» за несколько часов выявлено 30 нарушений правил дорожного движения. Водителей уличили в непредставлении пешим воронежцам преимущества. Наказали и 8 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

На нарушителей были составлены административные протоколы.

ГИБДД советует водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее, переходить дорогу только по пешеходным переходам.

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