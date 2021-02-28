Соболезнования родным и близким погибших в жуткой трагедии в микрорайоне Тенистый выразил глава Воронежской области Александр Гусев.

– Мы пока не можем досконально знать обо всех причинах и обстоятельствах случившегося, но в любом случае произошла ужасная трагедия – погибли три члена семьи, в том числе ребёнок, — сказал губернатор. — Я выражаю глубокие соболезнования. Все следственно-оперативные мероприятия, необходимые для установления истины, находятся на личном контроле у руководителей правоохранительных органов области, — подчеркнул Александр Гусев.

Напомним, что трагедия в Тенистом произошла вечером в пятницу, 26 февраля. Вернувшийся домой около 21 часа отец семейства обнаружил тела сына, дочери и супруги.

Как оказалось, 43-летняя женщина зарезала свою 22-летнюю дочь, затем задушила 8-летнего сына, после чего покончила жизнь самоубийством.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 «Убийство малолетнего». Дело находится на особом контроле у прокурора Воронежской области и руководителя регионального управления Следственного комитета.

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