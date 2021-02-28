7 воронежцев скончались от коронавируса за сутки
Жизни семерых жителей Воронежской области унес за стуки коронавирус.
Об этом сообщили 28 февраля представители регионального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Общее количество погибших от COVID-19 составило 2298 человек.
Также сообщается, что коронавирус был диагностирован еще у 295 жителей региона.
Напомним, что недавно в Воронежской области губернатор смягчил ограничения, связанные с коронавирусом — власти разрешили показывать детские спектакли и проводить спортивные соревнования со зрителями.
Фото pixbay.com
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