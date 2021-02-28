Жизни семерых жителей Воронежской области унес за стуки коронавирус.

Об этом сообщили 28 февраля представители регионального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Общее количество погибших от COVID-19 составило 2298 человек.

Также сообщается, что коронавирус был диагностирован еще у 295 жителей региона.

Напомним, что недавно в Воронежской области губернатор смягчил ограничения, связанные с коронавирусом — власти разрешили показывать детские спектакли и проводить спортивные соревнования со зрителями.

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