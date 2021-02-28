Грозные «Искандеры» появятся на параде Победы в Воронеже
В воронежском параде, посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие десять оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Грозную военную технику доставят в Воронеж из Курской области, после его военные будут тренироваться на аэродроме Балтимор.
Также на Параде Полбеды в Воронеже зрители увидят еще 20 видов различной техники. В том числе и раритетную.
Помимо ракетных комплексов, на параде также представят около 20 разновидностей военной и специальной техники, в том числе исторической.
Фото пресс-службы ЗВО
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