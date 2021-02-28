В воронежском параде, посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие десять оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Грозную военную технику доставят в Воронеж из Курской области, после его военные будут тренироваться на аэродроме Балтимор.

Также на Параде Полбеды в Воронеже зрители увидят еще 20 видов различной техники. В том числе и раритетную.

Помимо ракетных комплексов, на параде также представят около 20 разновидностей военной и специальной техники, в том числе исторической.

Фото пресс-службы ЗВО