Без электроснабжения остаются 8 квартир дома на ул. Олеко Дундича, 23 в Воронеже.

Накануне там произошел пожар в электрощитах в одном из подъездов, в связи с чем в квартирах не было электричества.

По состоянию на вечер 28 февраля энергоснабжение дома почти восстановлено. Сегодня коммунальщики запланировали устранить проблему в оставшихся без электричества восьми квартирах.

Напомним, что вчера рано утром в подъезде дома в Советском районе Воронежа произошло задымление из-за того, что загорелись электрощитовые на всех этажах.

76 жильцов были эвакуированы. В том числе спасатели вывели в масках 18 человек, среди которых было шестеро детей.

Пожар тушили 57 человек с привлечением 20 единиц техники.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области