В Воронеже после пожара в доме на ул. Олеко Дундича без электроснабжения остались 8 квартир
Без электроснабжения остаются 8 квартир дома на ул. Олеко Дундича, 23 в Воронеже.
Накануне там произошел пожар в электрощитах в одном из подъездов, в связи с чем в квартирах не было электричества.
По состоянию на вечер 28 февраля энергоснабжение дома почти восстановлено. Сегодня коммунальщики запланировали устранить проблему в оставшихся без электричества восьми квартирах.
Напомним, что вчера рано утром в подъезде дома в Советском районе Воронежа произошло задымление из-за того, что загорелись электрощитовые на всех этажах.
76 жильцов были эвакуированы. В том числе спасатели вывели в масках 18 человек, среди которых было шестеро детей.
Пожар тушили 57 человек с привлечением 20 единиц техники.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области
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