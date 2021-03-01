Первая весенняя неделя в Воронеже начнется с плюсовой температуры. При этом преимущественно будет облачная погода. Синоптики также прогнозируют небольшие осадки.

Так, сегодня, 1 марта, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем от 0 до +2 градусов. Ветер северо-западный 1,5 м/с.

Во вторник, 2 марта, синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. Температура ночью около нуля, днем ожидается до 2 градусов тепла. Ветер западный 5,7 м/с.

В среду, 3 марта, в Воронеже прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет 0 градусов, днем температура поднимется до +2 градусов. Ветер северо-западный 6,6 м/с.

В четверг, 4 марта, метеорологи обещают пасмурную погоду, к вечеру небольшой дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 м/с.

В пятницу, 5 марта, в областном центре ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ночью термометр покажет 1 градус мороза. Днем синоптики обещают температуру около нуля градусов. Ветер западный 2,5 м/с.

Фото «Вести ПК»