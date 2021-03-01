Экстренную доставку пострадавшего в больницу обеспечили в Воронежской области инспекторы ДПС.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 28 февраля на хуторе Красюковский Подгоренского района на дорогу выбежал мужчина, который просил помощи. Рядом находился наряд ДПС: лейтенанты полиции Александр Винников и Алексей Клинов.

Выяснилось, что гражданин случайно отрезал себе электропилой фалангу пальца. Полицейские оказали первую помощь, наложив жгут, и вызвали медицинских работников.

Наряд ДПС принял решение доставить на патрульной машине пострадавшего в больницу, до которой было 20 километров. По пути в медучреждение полицейские, встретив машину скорой помощи, передали мужчину медикам.