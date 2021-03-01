Сегодня в школе № 40 Ленинского района состоялась торжественная линейка, посвященная принятию нового пополнения в юнармейский отряд «Следопыты с улицы Краснознаменной».

В торжественной церемонии также приняли участие почетные гости: Председатель Совета ветеранов Ленинского района, ветеран Афганской войны, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин и руководитель института Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Александр Анищенко.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году в целях патриотического воспитания нового поколения российских граждан и сегодня ее ряды пополнили 12 юношей и девушек.

Напомним, в апреле 2017 года на базе общеобразовательной школы № 40 был создан один из первых в Воронеже отрядов Юнармии.

На счету у современного резерва Вооруженных Сил России немало достижений.

«Следопыты с улицы Краснознаменной» победили в городском конкурсе на лучшую организацию работы объединения военно-патриотического профиля за 2019-2020 учебный год; провели ряд мероприятий, посвященных дням воинской славы России. Ребята занимаются поисковой работой, пополняют школьный музей интересными экспонатами, вдумчиво изучают историю нашей Родины.

Сегодня, в стенах 40-й школы юные армейцы перед лицом своих товарищей торжественно поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству. Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.