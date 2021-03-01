33-летний мужчина скончался под Воронежем в отделе полиции Панинского района.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчину задержали по административному правонарушению 25 февраля.

По словам полицейских, мужчина неожиданно потерял сознание и упал. Медики, которые прибыли в участок, констатировали смерть воронежца.

Окончательную причину смерти установит экспертиза. У мужчины раньше наблюдались проблемы со здоровьем.

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