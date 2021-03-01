Популярность российской вакцины от коронавируса набирает обороты и все больше стран обращаются к нашему правительству с просьбой о поставках «Спутник V». Сегодня, 1 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, по поводу поставок препарата обратились президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Как выяснилось, руководство страны обеспокоилось ухудшением ситуации с коронавирусом в Чехии, которое было отмечено в конце февраля. Бабиш отметил, что полностью доверяет российскому препарату и в стране готовы начать вакцинировать людей, не дожидаясь одобрения «Спутника V» регулятором Евросоюза.

По словам Пескова, Москва хочет помочь всем странам, испытывающим проблемы с вакциной, но заявок так много, что наши производственные мощности не позволяют удовлетворить все просьба. При этом представитель Кремля заверил, что с каждой неделей темпы производства наращиваются.

Пока же чехам доступны лишь американские вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, и вакцина британско-шведского производства AstraZeneca.

Марина Хоружая