Вчера вечером в Воронеже в разных районах города наблюдались различные метеорологические явления — в Северном шел дождь, на Левом берегу метель кружила крупные хлопья снега. Утром прилично намело и город встал в 9-баллльных пробках. В то самое время, когда люди добирались на работу (часом к 10 утра пробки немного рассосались).

Затрудненное движение было отмечено в Березовой роще, на ул. Ломоносова и Ленина — там вереница из автомобилей двигалась очень медленно, со скоростью не более 5-10 км. в час. Заторы были и на Плехановской, у Заставы (на виадуке), на Московском проспекте (по направлению из Северного в центр). Также пробки наблюдались на улицах 20-летия Октября, Ворошилова, Свободы, бульваре Победы, 45 Стрелковой дивизии, Солнечной, Шишкова, Антонова-Овсеенко, Тимирязева, Урицкого, 9 Января, Свободы и проспекте Труда.

На Левом берегу как всегда стояло Остужевское кольцо, пробки сковали отдельные участки Ленинского проспекта, ул Димитрова, Брусилова и Лебедева.

Марина Хоружая