Сегодня, 1 марта, Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть Twitter является антилидером в отношении распространения запрещенной информации. Как выяснилось, с 2017 года по требованию ведомства Twitter так и не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, большая часть которых касается самоубийств. Также в список опасных для распространения материалов вошли те, что содержали ссылки на порнографию с малолетними (таких оказалось 352 материала) и материалы о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств (всего -174)

Всего же за это время Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении информации, которую признали запрещённой. Напомним, что неудаление противоправного контента влечет за собой наложение административного наказания в виде штрафа. Владельцу, который является юридическим лицом, могут предъявить штраф от 800 000 до 8 миллионов рублей.

Информационное агентство REGNUM, только за последний год (с марта прошлого года) из сети микроблогов Tвиетера было удалено более 8 400 записей с дезинформацией о коронавирусе (в т.ч. о причинах возникновения заболевания и способах профилактики).

Впрочем, не только к Твитеру возникают замечания. Так самая крупная в мире соцсеть Facebook не единожды признавалась в том, что предоставляет доступ к данным своих пользователей сторонним компаниям. Про «ВКонтакте» и вовсе говорят, что соцсеть передает персональные данные, а также данные переписки людей в правоохранительные органы. Особое возмущение среди россиян вызвала волна возбуждения уголовных дел просто за репост чужого сообщения в соцсети, либо относительно хранящихся в «ВК» в закрытом доступе изображений.

Марина Хоружая