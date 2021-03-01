В Воронеже в понедельник, 1 марта, прошла планерка у мэра Вадима Кстенина. На совещании обсудили подготовку к празднованию Дня Победы, работы на тротуарах и дорогах и меры по борьбе с автомобилистами, паркующимися на озелененных территориях.

В планерке приняли участие заместители главы города, руководители структурных подразделения горадминистрации и районных управ.

Так, Вадим Юрьевич распорядился усилить работы по устранению литым асфальтобетоном дефектов, появляющихся на улично-дорожной сети в самый непростой для дорог период. Этот материал специально предназначен для работы при отрицательной температуре и в условиях повышенной влажности.

– На отремонтированных несколько лет назад магистралях появляются локальные дефекты из-за постоянных перепадов температур, необходимо оперативно их отрабатывать, чтобы разрушения не разрастались, – отметил мэр.

Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин доложил, что заготовленный на зимний период для МБУ «Городская дорожная служба» брикетированный литой асфальтобетон практически закончился, но сегодня должен запуститься асфальтобетонный завод, уже есть договорённость об отгрузке 100 тонн литой асфальтобетонной смеси:

– Специалисты совершили объезд улично-дорожной сети, сформировали заявки, сейчас составляют планы работ на текущую неделю, – сообщил Сергей Петрин.

Глава Воронежа Вадим Кстенин, в свою очередь, поручил на следующий зимний сезон закупить больший объём литого асфальтобетона в брикетах для муниципального предприятия, чтобы меньше зависеть от даты запуска заводов и чтобы его полностью хватало для работы в зимний период до начала сезона работ горячими асфальтобетонами.

Следующая задача, которую Вадим Кстенин распорядился выполнить в сжатые сроки – приобрести автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений правил парковки, относящихся к сфере благоустройства:

– Необходимо возобновить работу по привлечению к административной ответственности водителей, которые допускают размещение автомобилей на территориях с зелёными насаждениями. В прошлом году управы начинали такую работу, получив комплекс фотовидеофиксации во временное пользование. Подобная парковка наносит огромный вред: не даёт приживаться газонам, грязь колёсами разносится по всему городу, превращается в пыль, которой затем дышат воронежцы. В этом году надо приобрести собственный комплекс и сделать привлечение к ответственности нерадивых водителей системным, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кроме того, мэр распорядился провести новый аудит доступности улиц Воронежа. Напомним, что в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения у РУРЦ «Доступная среда» было заказано исследование тротуаров основных улиц города, эксперты выявили все препятствия, которые мешают маломобильным горожанам комфортно передвигаться. Было отмечено полторы тысячи точек контроля – отсутствие, неверный угол или ширина пандусов, разбитые покрытия и т.д. Устранение этих недостатков началось в 2020-м году.

– Мы снова ведём масштабную работу по развитию пешеходной инфраструктуры – благодаря поддержке губернатора Александра Гусева в этом году направим на ремонт, строительство и адаптацию тротуаров беспрецедентную сумму – около 165 миллионов рублей. Все запланированные задачи по пешеходным дорожкам, в том числе по устранению препятствий для движения маломобильных горожан на 30 ключевых улицах города, должны быть завершены в этом году, если удастся найти подрядчиков под такой большой объем работы. Но на этом мы не будем останавливаться, необходимо в 2021 году провести новый аудит – уже для следующих улиц, пешеходные части которых мы будем приводить в соответствие в будущем, – подчеркнул мэр.

Губернатор Воронежской области позитивно оценивает планы муниципалитета по развитию и совершенствованию пешеходной инфраструктуры:

– Правительство региона продолжит поддерживать город финансами, чтобы помочь в решении вопросов развития городской среды, в приведении тротуаров в соответствии с требованиями комфорта для маломобильных людей, я считаю это очень важным для всех воронежцев, – подчеркнул Александр Гусев.

Также Вадим Кстенин поручил руководителям районных управ в кратчайшие сроки провести дефектовку всех построенных и отремонтированных в прошлом году тротуаров на возможные просадки, частичное выкрашивание и т.д., чтобы при наступлении благоприятных условий сразу же вывести подрядные организации на устранение локальных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Далее мэр сообщил собравшимся, что губернатор Александр Гусев согласовал организацию празднования Дня Победы в 2021 году в обычном формате.

– Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация в этот раз позволит нам достойно встретить самый главный праздник россиян. Поэтому планируем 9 Мая проведение и Парада Победы, и других традиционных массовых мероприятий, к которым привыкли воронежцы, – ранее на совещании в правительстве отметил глава региона.

– Ведется массовая вакцинация, почти каждый день фиксируется снижение числа заболевших. В соответствии с решением губернатора мы должны организовать воронежцам достойные масштабные торжества, – подчеркнул градоначальник, обращаясь к подчинённым.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая ответила, что в соответствии с поручениями профильные управления начинают подготовку к празднованию Дня Победы:

– Вся необходимая организационная работа будет выполнена своевременно, в штатном режиме, без срывов, – доложила Надежда Петровна.