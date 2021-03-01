Сегодня, 1 марта, согласно постановлению правительства начал действовать новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Если старый знак устанавливался вместе с другими знаками, либо светофорами, то новый (он заменит старый) будет действовать самостоятельно.

Как сообщает РИА-Новости, согласно постановлению, знак 6.22, обозначающий места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер вне населенного пункта. В населенном пункте он будет установлен вместе со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

Марина Хоружая