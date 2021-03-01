Еще три фамилии пополнили неофициальный список памяти скончавшихся от коронавируса воронежских медиков. На сайте «Список памяти» сообщается о том, что умерли 46-летняя медсестра воронежского военного госпиталя Нелли Шемелина, 72-летняя медсестра Панинской районной больницы Зоя Суркова и 54-летний врач общей практики Новохоперской районной больницы Аркадий Шкварук, который незадолго до смерти был признан «Лучшим врачом года» на одноименном всероссийском конкурсе (он скончался от коронавирусной инфекции еще в декабре).

Напомним, что «Список памяти», в котором сейчас числятся имена 21 воронежского медика, пополняется именами погибших медиков благодаря их коллегам, пациентам, либо родственникам и не всегда подтверждено официально, что люди погибли именно от коронавируса. Официально подтвердить коронавирусную смерть после заражения на работе можно только после эпидемиологического расследования (в середине февраля региональным облздравом официально было подтверждено 13 таких смертей). Напомним, что семьи погибших «при исполнении» медиков получают компенсацию от государства в сумме 2.75 млн. рублей. Тем, кто заразился на службе, но при этом остался жив, выплачивают по 68 тысяч рублей (по сообщению депздрава 3 796 заразившимся медикам выплачено в сумме 261.2 млн. руб)

Марина Хоружая