Сегодня в СМИ пролетела информация о закрытии горнолыжного комплекса «Чертовицы» из-за того, что возникли проблемы с арендой. Пятилетний договор аренды закончился летом 2020 года. По новому закону повторно занять данный участок горнолыжный клуб может только через торги. А торги были сорваны мошенниками…

Управляющий горнолыжным комплексом Сергей Трегубов рассказал, что новость о закрытии клуба не соответствует действительности, а вот то, что на торгах объявились мошенники, которые пытались перебить их предложение — чистая правда.

-Нам они говорили, что могут уступить нам лот, если мы заплатим около 1 млн. рублей. И таких аферистов было по 7-8. Своими силами мы не смогли с ними справиться и аукцион провалился, поскольку кроме нас заинтересованных участников не было, — рассказал Трегубов. По словам заведующего комплексом, районные и областные власти в курсе ситуации и на данный момент решается вопрос о том, чтобы передать земельный участок клубу без аукциона, так как он является социально значимым объектом.

Однако это не быстрый процесс, поскольку на одном из арендуемых земельных участков находится объект культурного наследия — усадьба Михневых-Кряжовых-Кожуховой, а значит санитарная зона должна занимать 300 метров вокруг усадьбы и в этом периметре нельзя ничего строить. В данный момент руководство клуба занимается подготовкой экспертизы, которая позволила бы уменьшить эту зону до минимальных значений.

Власти также предложили руководству комплекса расширить территорию еще на 3 гектара земли, которые будут выделены под капитальное строительство.

Марина Хоружая