В приемной «Единой России» обсудили современное пенсионное законодательство

1 марта руководитель Воронежской региональной общественной приемной «Единой России», депутат областной Думы Марина Андрейчук, а также сотрудники приемных приняли участие в вебинаре на тему «Социальное обеспечение старшего поколения. Актуальные вопросы и ответы», который состоялся на базе Центральной общественной приемной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об условиях назначения пенсии по старости и особенностях исчисления стажа, о возможностях увеличения пенсии и получения ее накопительной части и правилах назначении досрочных пенсий.

Поскольку вопросы и обращения, касающиеся порядка назначения пенсий по старости, входят в первую тройку наиболее частых обращений, поступающих в приемные «Единой России», было отмечено, что необходимо учитывать три базовых условия:

– достижение пенсионного возраста;

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Так в 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

– наличие страхового стажа не менее 15 лет;

– величина пенсионных баллов, или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)

Так в 2021 году размер ИПК составляет 21 балл, в 2022 году – 23,4 балла, в 2023 году – 25,8 баллов, в 2024 году – 28,2 балла, а с 2025 года размер ИПК будет составлять 30 баллов.

В свою очередь, ИПК рассчитывается исходя из следующих положений:

— если работающий гражданин получал в течение года официальную ежемесячную зарплату в размере одного МРОТ, то ему за этот год начисляется 1 балл,

— если его зарплата составляла три МРОТа в месяц, то ему за этот год начисляют 3 балла и т. д, вплоть до зарплаты в 10 МРОТ и 10 баллов.

Если гражданин в какие-то периоды своей жизни не работал и не делал отчислений в Пенсионный фонд, а теперь у него не хватает необходимого стажа для получения страховой пенсии, он может возместить недостающую часть этого стажа, сделав соответствующий взнос в Пенсионный фонд.

Кроме того, Елена Бибикова рассказала о положениях, вступивших в силу в этом году. Так, например, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%, а социальных пенсий ‒ на уровне 2,6%. Граждане могут устраиваться на работу, используя электронные трудовые книжки. Права и обязанности сотрудников и работодателей при удаленном характере работы теперь закреплены законодательно с соответствующими гарантиями пенсионного обеспечения.

Комментируя итоги вебинара Марина Андрейчук отметила, что вопросы пенсионного обеспечения занимают лидирующие позиции среди вопросов от населения, которые поступают в региональную и местные общественные приемные партии «Единая Россия» в Воронежской области.

«Порядка 55% заявителей – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Они задают самые разные вопросы: это и условия назначения пенсии по старости, и возможности увеличения пенсии и получения ее накопительной части, и порядок исчисления стажа, условия назначения досрочных пенсий разным категориям граждан и другие. Тематические вебинары, участниками которых становятся все сотрудники региональной приемной, дают нам возможность максимально качественно отвечать на обращения заявителей. Кроме того, в этом направлении мы эффективно сотрудничаем с партийным проектом «Старшее поколение» и отделением ПФР по Воронежской области. Любое обращение, которое поступает в общественные приемные партии, рассматривается нами максимально качественно и оперативно», — подчеркнула Марина Андрейчук.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»