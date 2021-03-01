Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции, также торговле влиянием по делу о прослушке разговоров. Суд приговорил его к году тюремного заключения и двум годам лишения свободы условно. В истории Франции это первый случай, когда бывший глава государства приговорен к реальному тюремному сроку.

Саркози без лишних слов и заявлений покинул здание суда. Во время слушаний экс-президент Франции своей вины не признал. Позже судья сообщила, что год реального срока Николя Саркози будет отбывать не в тюрьме, а дома под постоянным наблюдением.

Напомним, что экс-президента Франции обвинили в том, что он оказал протекцию экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако. В обмен Саркози потребовал предоставить ему информацию о расследовании незаконного получения средств от дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур на президентскую кампанию 2007 года. Суд подчеркнул, что данные преступления имеют особую тяжесть, так как были совершены бывшим президентом, которые воспользовался своим положением, политическими и дипломатическими связями, чтобы вознаградить судью Азибера. Доказательствами в деле против Саркози стали материалы прослушки его телефонных переговоров с адвокатом Эрцогом в 2014 году.

По данному делу также признаны виновными и приговорены к таким же срокам бывший адвокат экс-президента Тьерри Эрцог (ему также запретили заниматься адвокатской деятельностью на протяжении 5 лет) и судья Азибер. К слову, Азибер должность в Монако так и не получил.

Изначально прокуратура настаивала на 4-х годах тюрьмы, два из которых Саркози отбывал бы условно.

Как сообщают Ведомости, в октябре 2020 года Николя Саркози было предъявлено еще одно обвинение, в том, что он в 2007 году получил 5 млн. евро на финансирование президентской кампании во Франции от покойного лидера Ливии Муамара Каддафи. Тот якобы в 2006-2007 гг. переводил деньги через ливанского предпринимателя Зияда Такиддина (с его заявления, собственно, разбирательство и началось). Прокуратура Парижа открыла производство по этому делу еще в 2013 году, а в 2018-м Саркози был даже ненадолго задержан в ходе расследования. Однако, вины не признал.

Также, 15 января прокуратурой Франции было начато еще одно расследование в отношении Николя Саркози -его обвинили в «торговле влиянием» после того, как в Mediapart опубликовали материал, исходя из которого 2019 году Саркози заключил контракт на оказание консалтинговых услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», которую контролировали братья Саркисовы. В общей сложности Саркози должен был получить 3 млн. евро. В начале пошлого года ему как минимум было перечислено 500 000 евро. Братья Саркисовы подтвердили, что «РЕСО-Гарантия» действительно нанимала Саркози в качестве консультанта.

Марина Хоружая