Ущерб, который причинили воронежскому водохранилищу Левобережные очистные сооружения, сбросив стоки, эксперты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования оценили в 725,76 млн. рублей. Об этом сегодня сообщили «Вести Воронеж».

Несколько дней назад Росприроднадзором был составлен очередной административный протокол в отношении ЛОС за неустраненные экологические нарушения. Материалы были направлены в суд, который выдал сотрудникам предприятия удалить избыточный активный ил и вывести его из системы биоочистки. Владельцы Лос этого делать не стали, зато после долгих переговоров определилась с продажной ценой (как сообщал «Ъ», сделка с «РВК-Воронеж» была оценена в 250 млн. рублей)

За много лет Левобережные очистные сооружения навредили водохранилищу на сумму значительно большую, чем стоит само предприятие, поэтому вряд ли найдутся желающие приобрести ЛОС с долгами более 700 миллионов. Тем не менее, глава Воронежской области еще летом заявил о намерении сменить на предприятии собственника, потому что именно благодаря нынешнему руководству приписывают распространение канализационной вони по всему городу.

Марина Хоружая