Если в прошлом году День Победы, несмотря на значимую дату (75-летие Великой Победы) из-за пандемии отметить не удалось, то в наступившем его планируют отметить со всеми почестями. На еженедельном совещании у главы города, Вадим Кстенин заявил, что в 2021-м будет и Парад Победы и праздничный салют. Мэр выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит достойно встретить самый главный праздник россиян и провести все традиционные массовые мероприятия.

Как заявила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, подготовка к 9 мая уже началась и вся необходимая организационная работа будет выполнена своевременно и без срывов. Уже известно, что в параде, посвященном к 76-летию Великой Победы будут принимать участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (в Воронеж прибудет 10 комплексов, а также порядка 20 видов военной и спецтехники).

Марина Хоружая