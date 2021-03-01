Завтра, 2 марта, с 10 утра до 4 часов вечера у жителей микрорайонов Придонской, «Новый» и Подклетное. в кранах будет отсутствовать вода, поэтому их попросили заблаговременно запастись питьевой водой.

Не будет водоснабжения даже в детских садах (их на территории данных микрорайоннов 5), школах (3), поликлиниках (2), котельных (2) и на одном спортивном объекте. Пресс-служба «РВК-Воронеж» отметила, что отсутствие воды будет связано с плановыми работами по замене задвижки диаметром 300 мм, которые пройдут около дома №13 по ул. 232 Стрелковой Дивизии (изношенная запорная арматура не подлежит ремонту, поэтому будет выведена из эксплуатации). Как выяснилось, без отключения воды заменить задвижку не возможно.

По словам начальника участка транспортировки воды «РБК-Воронеж» Дмитрия Харина, замена задвижки на новую позволит улучшить работу сети во всем микрорайоне.

— В последствии, при возникновении нештатных ситуаций, нам не придется ограничивать водоснабжение на всей территории Придонского и Подклетного, — рассказал он. — Количество отключаемых объектов будет сокращено вдвое.

Марина Хоружая