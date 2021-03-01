В городе Павловске Воронежской области 39-летнему командира роты ГИБДД и 38-летнего командира взвода ДПС уличили в том, что они облагали своих подчиненных «данью» в 100 тысяч рублей ежемесячно. Данные факты были выявлены в ходе следственных действий, после чего в Павловске силовики начали массово задерживать сотрудников ДПС и их начальство. В общей сложности были задержаны 15 человек, однако уголовным делом история обернулась лишь для командиров роты и взвода.

Следствием было установлено, что с февраля 2019-го по февраль 2021 года подозреваемые требовали от подчиненных ежемесячно платить им по 100 тысяч рублей. За это начальники предлагали им свое покровительство и «попустительство по службе». А именно, закрывали глаза на противоправные действия подчиненных. Сначала о взятках узнали сотрудники ФСБ, после чего к расследованию данного дела подключился Следственный Комитет.

Деньги, которые фигурировали в деле, были изъяты, после чего состоялся допрос свидетелей. Сотрудники СК совместно с оперативниками продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Сотрудники ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области проводят служебную проверку, и если вина вышеозначенных персонажей будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Командирам собираются предъявить обвинение по п. «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»), что предполагает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 млн. рублей, либо от 7 до 12 лет лишения свободы.

На данный момент командира роты находится под арестом, а начальник взвода пробудет на свободе до суда.

Марина Хоружая