С сегодняшнего дня в России перестал действовать автоматический порядок начисления выплат на детей до 3 лет, проживающих в семьях, где подушевой доход не превышает 2-х минимальных размеров оплаты труда. Об этом рас 2018 году в России Закон о ежемесячных выплатах на 1-го и 2-го ребенка до 1.5 лет начал действовать в нашей стране в 2018 году, а с 2020-го президент России поставил выплачивать деньги на детей до 3 лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму, установленному на ребенка в том или ином регионе.

Если во время пандемии никаких заявлений писать не требовалось и пособие назначалось автоматически, то с 1 марта для их оформления нужно будет снова обращаться в отделение ПФР. Для этого необходимо будет иметь с собой паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, а также справку со сведениями о доходах всех членов семьи.

По сообщению «Рамблера», премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на «пандемийные» пособия российским семьям с детьми от 3 до 7 лет будет выделено более 34 миллиардов рублей, благодаря чему семьи будут получать порядка 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Марина Хоружая