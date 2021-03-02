Три дня назад на Украине были зафиксированы первые побочные эффекты от вакцины Oxford/AstraZeneca. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко в пух и прах раскритиковал данную вакцину и заявил, что украинцев прививают какими-то «экскрементами».

Бывший президент Украины, вернувшись из Прикарпатья, объявил о критической ситуации с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей. Там, один из врачей, на вопрос, почему люди не прививаются, заявил, что данную вакцину можно сравнить разве что с экскрементами.По словам Порошенко, медик пребывает в отчаянии.

Он считает, что такая вакцина попала на Украину из-за коррупции и профнепригодности.

Марина Хоружая