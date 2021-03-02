Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о намерении провести в октябре общенародный референдум по новой, либо реформированной конституции республики. Пашинян не исключил, что Армения может вернуться к полупрезидентской форме правления (ее в 2018 году сменил на парламентскую экс-президент Серж Саргсян).

По мнению глав кабмина, власти страны должны инициировать принятие новой конституции, либо принятия поправок.

Марина Хоружая