Пашинян призвал к референдуму и предположил, что Армения может вернуться к прежней форме правления
Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о намерении провести в октябре общенародный референдум по новой, либо реформированной конституции республики. Пашинян не исключил, что Армения может вернуться к полупрезидентской форме правления (ее в 2018 году сменил на парламентскую экс-президент Серж Саргсян).
По мнению глав кабмина, власти страны должны инициировать принятие новой конституции, либо принятия поправок.
Марина Хоружая
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