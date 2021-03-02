Словакия стала второй страной Евросоюза после Венгрии, и 39-й во всем мире, которая одобрила применение российской вакцины «Спутник V». Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что Братислава решила начать закупки «Спутник V», не дожидаясь его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Вакцинировать население российским препаратом в Словакии готовы уже сейчас.

-Мы не можем тратить время впустую, когда вакцины в стране не хватает, а десятки граждан ежедневно умирают от COVID-19, — заявил Матович.

Премьер Словакии поблагодарил российскую сторону за «корректный подход» и заявил, что если Россия поставит вакцину в согласованные сроки, то тем самым докажет, что является стабильным партнером, на которого можно положиться в трудные времена.

Марина Хоружая