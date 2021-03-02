Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил на круглом столе в Совете Федерации, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ. Он считает, что конфронтация с нашей страной, а также преледование России по политическим вопросам будет продолжаться до тех пор, пока мы не поймем, зачем находимся в этой организации и не найдем союзников.

Толстой считает, что почвы для сотрудничества с Советом Европы у России почти не осталось. Те темы, которые Москва предлагает для того, чтобы объединиться, ПАСЕ не поддерживает. Парламентарий отметил, что терпеть эту унизительную ситуацию дальше не имеет смысла, и если в отношении нашей страны будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава, Россия должна будет пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее.

Также Петр Толстой допускает, что РФ могут попытаться исключить из Совета Европы на фоне ситуации с Алексеем Навальным.

Марина Хоружая