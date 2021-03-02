Многочисленные нарушения в деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 175» вскрыты в рамках проводимой проверки прокуратурой Воронежа.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 175-м детском садике «сложилась негативная практика сбора денежных средств с родителей на постоянной основе». Причем родители платили сверх положенного определенную фиксированную сумму.

Поборы оформлялись как оказание помощи в реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, для чего с родителями заключался договор с НП «Содействие».

Прокуроры также установили в детском саду факты фиктивного трудоустройства. Некоторые лица, принятые на работу, не осуществляли трудовую функцию. Но в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд отчисления от них производились.

На имя мэра Вадима Кстенина прокурор направил представление о привлечении к ответственности виновников и устранении нарушений.

В мэрии Воронежа рассказали, что все необходимые меры будут приняты, виновные понесут наказания и нарушения будут устранены.

— Родители воспитанников вправе оказывать помощь образовательному учреждению, но исключительно на добровольной основе, — прокомментировали сообщение прокуратуры в пресс-службе горадминистрации Воронежа. — Причём помощь может заключаться как в трудовых затратах, так и в добровольном финансовом пожертвовании, которое не может иметь какой-либо обязательной фиксированной суммы и должно перечисляться исключительно по квитанции на внебюджетный счет учреждения, а не наличными на руки – только в этом случае контрольно-надзорные органы смогут проследить движение средств.

На родителей и учащихся никто не вправе оказывать давление. Если таковое оказывается, то родителям необходимо обратиться в администрацию учебного учреждения либо в электронную приемную управления образования.

— В случае выявления фактов незаконных сборов к руководителю учреждения, где они были допущены, применяются меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения, — подчеркнули в воронежской мэрии.