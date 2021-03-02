О погоде, которая ожидает воронежцев в марте, рассказали синоптики
Прогноз погоды на первый весенний месяц дали синоптики Воронежского гидрометцентра.
По словам руководителя учреждения Александра Сушкова, в марте еще будет достаточно прохладно и стабильного тепла не ожидается – средняя температура будет ниже нуля — 2 градуса мороза, что на 3 десятых градуса выше нормы.
Метеорологи также ожидают 34 мм осадков, что является 110 процентов.
В середине месяца немного похолодает, а настоящая весна придет в Воронеж ближе к концу месяца, считают специалисты Гидрометцентра.
Фото pixbay.com
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