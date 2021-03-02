Прогноз погоды на первый весенний месяц дали синоптики Воронежского гидрометцентра.

По словам руководителя учреждения Александра Сушкова, в марте еще будет достаточно прохладно и стабильного тепла не ожидается – средняя температура будет ниже нуля — 2 градуса мороза, что на 3 десятых градуса выше нормы.

Метеорологи также ожидают 34 мм осадков, что является 110 процентов.

В середине месяца немного похолодает, а настоящая весна придет в Воронеж ближе к концу месяца, считают специалисты Гидрометцентра.

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