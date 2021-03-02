Воронежские экстремальщики не могут спокойно наблюдать, как мимо них по Дону проплывают льдины. Многие задумываются, чтобы такое сделать на этих кусках замороженной воды.

Очередное сообщение из социальных сетей рассказало о том, что некая группа «товарищей» устроила на такой льдине вечеринку, которая сопровождалась огненным шоу.

Один из участников компании, Михаил Черников, опубликовал ролик, который снимали с квадрокоптера с воздуха.

Сплав по Дону начался с момента захода солнца. В темноте было устроено файер-шоу.

Организаторы мероприятия напомнили воронежцам, что повторять за ними опасно.

Видео Михаила Черникова