В Воронеже обсудили вопросы профилактики чрезвычайных ситуаций
Заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в управе Ленинского района Воронежа под председательством первого заместителя руководителя управы Ивана Молоканова.
В мероприятии приняли участие профильные сотрудники управы, представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, комбината благоустройства, Новоусманского лесничества, МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа».
Районному комбинату на предстоящий весенний период поручено во время текущей деятельности вести постоянный мониторинг мест потенциально возможных подтоплений и незамедлительно принимать меры по ликвидации их последствий.
Также дано поручение разработать маршрут и, при наступлении пожароопасного периода, организовать патрулирование в районах жилой застройки, объектов социального и иного назначения прилегающих к лесному массиву, с привлечением сотрудников полиции, отдела надзорной деятельности и Новоусманского лесничества.
Подводя итог заседания, Иван Молоканов акцентировал внимание участников на необходимости совместной деятельности по профилактике опасности паводков и пожаров всех заинтересованных лиц, активизации разъяснительной работы среди населения, повышения ответственности и роли каждого в предупреждении чрезвычайных ситуаций.
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