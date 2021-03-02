Заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в управе Ленинского района Воронежа под председательством первого заместителя руководителя управы Ивана Молоканова.

В мероприятии приняли участие профильные сотрудники управы, представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, комбината благоустройства, Новоусманского лесничества, МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа».

В ходе заседания сформулированы поручения ответственным работникам управы района, рекомендации руководителям предприятий и учреждений о необходимости изучения алгоритмов действий при возникновении нештатных ситуаций, проведения соответствующих тренировок с персоналом.

Районному комбинату на предстоящий весенний период поручено во время текущей деятельности вести постоянный мониторинг мест потенциально возможных подтоплений и незамедлительно принимать меры по ликвидации их последствий.

Также дано поручение разработать маршрут и, при наступлении пожароопасного периода, организовать патрулирование в районах жилой застройки, объектов социального и иного назначения прилегающих к лесному массиву, с привлечением сотрудников полиции, отдела надзорной деятельности и Новоусманского лесничества.

Подводя итог заседания, Иван Молоканов акцентировал внимание участников на необходимости совместной деятельности по профилактике опасности паводков и пожаров всех заинтересованных лиц, активизации разъяснительной работы среди населения, повышения ответственности и роли каждого в предупреждении чрезвычайных ситуаций.