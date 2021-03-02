Телевещание будет прервано в Воронеже 3 марта, во время проверки системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

Вещание телеканалов прервется с 10.43 до 10.44. на телеэкранах ф это время появится ролик со звуковым сопровождением: «Внимание! Идёт проверка систем оповещения», сообщила пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Видео будет транслироваться по каналам: «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ», «Россия К», «Пятый канал», «Карусель», «Россия 24», «ТВ Центр», ОТР.

На радиоканалах вещание прервется в это же время на «Мелодии» и «Дети ФМ».

Ранее сообщалось, что, услышав сирены, граждане должны ожидать дальнейших инструкций по радио, телевизору либо интернету.

Граждан попросили не паниковать.

Фото pixbay.com