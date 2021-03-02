В Воронеже 3 марта прервется телевещание во время запуска тревожных сирен
Телевещание будет прервано в Воронеже 3 марта, во время проверки системы оповещения о чрезвычайной ситуации.
Вещание телеканалов прервется с 10.43 до 10.44. на телеэкранах ф это время появится ролик со звуковым сопровождением: «Внимание! Идёт проверка систем оповещения», сообщила пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Видео будет транслироваться по каналам: «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Матч ТВ», «Россия К», «Пятый канал», «Карусель», «Россия 24», «ТВ Центр», ОТР.
На радиоканалах вещание прервется в это же время на «Мелодии» и «Дети ФМ».
Ранее сообщалось, что, услышав сирены, граждане должны ожидать дальнейших инструкций по радио, телевизору либо интернету.
Граждан попросили не паниковать.
Фото pixbay.com
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