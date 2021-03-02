На 12,5 процентов подорожала порция блинов, которые можно приготовить на Масленицу в Воронеже.

Специалисты Воронежстата подсчитали что в этом году праздничное блюдо обойдется в 134, 38 рублей. В прошлом году аналогичная порция стоила на 15 рублей меньше.

Статистик брали продукты для классического рецепта: 4 куриных яйца, один литр молока, 60 грамма сахара, 400 грамма пшеничной муки, по 50 грамма подсолнечного и сливочного масел и 3 грамма соли. Все это, по мнению экспертов, хватит на выпечку 30 блинов.

Сахар подорожал на 78 %, яйца на 23 %, подсолнечное масло на 37%.

В этом году начало масленичной недели совпадает с Международным женским днем 8 марта.

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