Сегодня, в конференц-зале управы под председательством первого заместителя руководителя управы района Ивана Молоканова прошло совещание с руководителями органов территориального общественного самоуправления, в котором приняли участие заместитель руководителя управы по социальным вопросам Евгения Демченко, профильные сотрудники управы, представители полиции и МЧС.

Основными в обсуждении стали вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ленинского района и некоторые вопросы гражданской обороны.

В частности, Евгения Демченко проинформировала присутствующих о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, необходимости активной иммунизации населения и порядке ее проведения.

Представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Воронежа» подробно рассказал о действиях населения по сигналам оповещения. Он сообщил, что сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и др. При этом, основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием государственных сетей радио- и телевещания.

При обсуждении одной из самых важных тем совещания, касающейся обеспечения пожарной безопасности приняты решения, довести до населения информацию о соблюдении мер безопасности при эксплуатации газовых бытовых приборов, необходимости своевременного технического обслуживания и заключения соответствующих договоров, розданы памятки.

Представитель отдела полиции № 8 довел до уличкомов информацию о прядке контроля над исполнением миграционного законодательства и провел инструктивное занятие по способам противодействия «телефонным мошенникам».

В управе района отметили, что подобные встречи находят позитивный отклик у жителей района и являются удачным механизмом конструктивного взаимодействия органов муниципальной власти и населения.