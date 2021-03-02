Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней — в ней смогут принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн — в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] — тот и пойдет [на выборы]», — сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.

Секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», член президиума Генерального совета «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что главная задача предварительного голосования в том, чтобы избиратели сами определили кандидатов от «Единой России» на выборах разного уровня.

«Мы делаем акцент на обновление, на молодых людей с новыми взглядами и идеями. При этом мы не забываем об опытных управленцах и политиках, которые уже достигли результатов и готовы дальше работать на благо родного края и страны. Как показывает опыт предыдущих лет, участниками предварительного голосования становятся представители самых разных сфер, которые успешно зарекомендовали себя делами и поступками. Это лидеры общественного мнения. Процедура предварительного голосования постоянно улучшалась и в итоге стала частью политической культуры «Единой России», символом открытости и кадровым лифтом», — подчеркнул Владимир Нетёсов.