Уже к концу лета в Воронеже могут начаться работы по обновлению Петровской набережной. Об этом говорилось на совещание у главы Воронежской области Александра Гусева.

В заседании приняли участие мэр Воронежа Вадим Кстенин, помощник губернатора Константин Кузнецов, первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков. Присутствующих проинформировала о первой очереди рабьот по благоустройству набережной Екатерина Белоус, представитель компании ООО «ПГС проект».

Глава Воронежа отметил вначале мероприятия, что оба проекта разрабатываются с участием гражданских активистов.

– Мы пригласили для участия в работе над документацией вместе с проектной организацией всех, кто пожелал от общественности: активистов велодвижения, представителей маломобильных групп населения, экоактивистов, краеведов. Все они высказывали свои предложения и замечания. Мы разобрали все, до каждого дерева, люка. По ним мы, кстати, провели отдельный конкурс. По цене они не будут отличаться от обычных и мы будем их использовать при благоустройстве, – отметил глава Воронежа и передал слово проектировщикам.

Екатерина Белоус сначала представила проект будущего проспекта Революции. Она рассказала о ключевых пространствах и перспективах их развития, отдельно остановившись на каждом участке, сквере, вело- и пешеходном узле и др.

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин пояснил, что проект планируется реализовать за несколько лет. Речь идет, скорее всего, о трехгодичном контракте. Он также отметил, что один из вопросов, который серьезно повышал стоимость проекта (она сейчас составляет чуть более 550 млн. рублей) – это перенос воздушных сетей под землю.

– На сегодняшний день есть договоренность с Ростелекомом о готовности предоставить имеющиеся кабельные каналы для переноса сетей. На этом этапе речь идет об участке проспекта Революции и площади Ленина. В настоящее время идут переговоры с операторами связи, так как был вопрос по цене входной стоимости в проект, а также абонентской платы, – рассказал первый вице-мэр.

Губернатор Александр Гусев отметил, что благоустройство было бы правильнее завершить за два года:

– Нужно сделать максимум за два года. В один, конечно, не получится, иначе остановится движение на всем проспекте, это неудобно для людей, допустить такого нельзя. И прошу внимательнее отнестись к озеленению, учесть, как деревья и цветы приживаются, чтобы мы не получили в итоге голые участки, — поставил задачу глава региона.

Глава Воронежа Вадим Кстенин пояснил, что откладывать эту работу муниципалитет не будет и в марте планируется провести процедуры торгов на проведение работ по благоустройству.

Следующий проект, который обсудили сегодня – благоустройство Петровской набережной.

– Развитие территории мы также обсуждаем с участием общественности. Мы проектируем участок, включая Адмиралтейскую площадь, но приступим к реализации в этом году первой части территории – от Чернавского моста до площади, – пояснил мэр.

Екатерина Белоус рассказала о проекте, идея которого пока рассматривается, как «Река времени».

– Историческая часть у нас в районе Адмиралтейской площади. Там сохраняется историческое ограждение и даже мощение подчеркивает айдентику местности. Светлые тона и легкая текстура материала сделают набережную не только привлекательнее, но и оставят узнаваемой. Сама «Адмиралтейка» станет уютнее в теплое время за счет пергол с навесами, а зимой станет точкой притяжения благодаря организации катка, – рассказала представитель компании-проектировщика.

Помощник губернатора Константин Кузнецов отметил, что команда города во главе с Вадимом Кстениным и проектировщиками, архитекторами ведет большую и очень важную работу.

– Общественные пространства живут только там, где есть гармония качественной архитектуры, добротных материалов и учета запроса жителей. Площадку для выгула собак, а также скейт-парк запланировали на следующий этап, дабы не перегружать и без того малую по площади первую очередь, – подчеркнул Константин Кузнецов.

В первой очереди остаются детская и спортивная зоны, вело- и беговая дорожки, прогулочная территория, сохранится историческое ограждение на Адмиралтейской площади. Все территории с подсветкой, увеличением количества и разнообразия зеленых насаждений.

Губернатор отметил, что концепция развития представленной территории очень интересная и поручил в кратчайшие сроки определиться с судьбой следующего этапа развития набережной. Именно это позволит принять решение о том, как должна выглядеть сама Адмиралтейская площадь после обновления.

– Что касается Адмиралтейской площади, то здесь не утверждена окончательная концепция дальнейшего развития территорий от храма в сторону ВоГРЭСовского моста. Без этого невозможно начать работы на площади. Проект, представленный сегодня, и концепцию развития территорий нужно в ближайшее время увязать, тогда будем принимать решение, — добавил губернатор.