95 миллионов рублей хотят за гостиницу «Феникс» в Воронеже
В Воронеже продают гостиничный комплекс «Феникс» на улице Кольцовской в здании бывшего кинотеатра «Луч».
Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений «Авито».
Отель, общей площадью в 1,4 тысячу квадратных метров оценивается в 95 миллионов рублей. К зданию примыкает участок 985 квадратных метров.
В объявлении сообщается, что инженерные коммуникации строения в хорошем состоянии. Зал со стеклянной крышей является основой здания. В отеле есть кухня, ресторанный комплекс. Возможна организация летней кофейни.
Продает объект агентство «Недвижимость и кредит». Ранее сообщалось, что владельцы бывшего «Луча» уже не раз пытались продать объект.
Еще один ресторанный объект Воронежа продают за 50 миллионов рублей. Он находится на улице Плехановской.
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