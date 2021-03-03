В Воронеже продают гостиничный комплекс «Феникс» на улице Кольцовской в здании бывшего кинотеатра «Луч».

Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений «Авито».

Отель, общей площадью в 1,4 тысячу квадратных метров оценивается в 95 миллионов рублей. К зданию примыкает участок 985 квадратных метров.

В объявлении сообщается, что инженерные коммуникации строения в хорошем состоянии. Зал со стеклянной крышей является основой здания. В отеле есть кухня, ресторанный комплекс. Возможна организация летней кофейни.

Продает объект агентство «Недвижимость и кредит». Ранее сообщалось, что владельцы бывшего «Луча» уже не раз пытались продать объект.

Еще один ресторанный объект Воронежа продают за 50 миллионов рублей. Он находится на улице Плехановской.