В импортных семенах, завезенных в Воронежскую область обнаружили карантинный объект — фомопсис подсолнечника. 4 тонны зарожённых семян подсолнечника из Франции должны были для посева отправится в Павловский район.

Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В лаборатории карантинные специалисты обнаружили заболевание, часто называемое раком подсолнечника или серо-коричневой или бурой пятнистостью. Официальное же название болезни растения — фомопсис подсолнечника. Он широко распространён в странах, где подсолнечник выращивают промышленно.

За нарушение нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции заказчика семян привлекли к ответственности по ст. 10.2 Административного Кодекса. Партию семян собственник будет обязан уничтожить или вернуть обратно во Францию.

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