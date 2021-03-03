В Воронежском зоопитомнике овца отказалась от двух ягнят
Двое ягнят остались без матери в Воронежском зоопитомнике «Червленый яр».
Как сообщили сотрудники учреждения, от новорожденных отказалась одна из родивших недавно овец.
Пока приемную мать ягнятам не нашли, их кормят с бутылочки. Всего в зоопитомнике появилось на свет с разницей в неделю шестеро ягнят: одна «девочка» и пять «мальчиков» от трех овец.
Биологи выложили в соцсети ролик, в котором рассказывают, как появились на свет ягнята и как кормят малышей, оставшихся без матери.
Фото скриншот видео
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