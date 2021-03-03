Сегодня представители управы Ленинского района побывали в гостях у почетного Президента Воронежской Федерации баскетбола, ветерана труда, судьи Республиканской категории Алексея Грошикова.

От имени руководителя управы Сергея Ситникова, его заместитель по социальным вопросам Евгения Демченко поздравила Алексея Грошикова с 85-летием и вручила подарок юбиляру.

Окончив в 1959 году Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, Алексей Васильевич посвятил свою жизнь подготовке спортсменов-баскетболистов. Работал в разные годы преподавателем на кафедре физкультуры в Воронежском технологическом институте, руководил физическим воспитанием в Воронежском монтажном техникуме, возглавлял тренерскую группу сборной мужской команды Воронежской области по баскетболу.

Именитый тренер является почетным членом добровольного спортивного общества «Буревестник», награжден медалью «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», под его редакцией издано несколько книг о развитии баскетбола и истории спорта.

Алексей Васильевич воспитал сына и дочь. Теперь передает свои знания и опыт внукам.

— Победы Ваших воспитанников на российских и международных соревнованиях стали важным вкладом в укрепление спортивной славы Воронежской области,- отметила Евгения Демченко.