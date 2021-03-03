Используя благоприятные погодные условия, сотрудники районного комбината благоустройства выполняют фрагментарный ремонт плиточного покрытия тротуаров. Это происходит в местах, где с течением времени отдельные элементы покрытия сильно изнашиваются и требуют замены.

Сегодня бригада ремонтников меняет брусчатку на тротуаре возле библиотеки им. И.С. Никитина. Для подобных работ на базе комбината благоустройства сформирован необходимый запас строительных материалов.

По распоряжению руководителя управы Сергея Ситникова данная работа продолжится на постоянной основе при благоприятной погодной обстановке.