В марте в Воронежской области стартует региональный конкурс для предпринимателей «Лучший бизнес-проект для города», цель которого – поощрение новых проектов и стартапов, реализованных в 2019 и 2020 годах, а также потенциально успешных проектов развития территории региона.

Номинаций в конкурсе будет довольно много: «Самый умный» (за вклад в развитие сферы образования), «Здоровый бизнес» (за вклад в развитие сферы здравоохранения), «Крепкое плечо» (за вклад в развитие сферы социальной поддержки), «Экология большого города» (лучший стартап по улучшению экологической обстановки города), «Красивый бизнес» (за вклад в развитие бьюти-индустрии), «Хочу в Воронеж» (за вклад в развитие туриндустрии), «Креативный бизнес» (за вклад в развитие креативной индустрии), «Без консервантов» (за вклад в развитие сферы пищевой промышленности), «Бизнес со вкусом» (за вклад в развитие сферы общепита), «Терабайт» (за вклад в развитие IT-отрасли), «Топ продаж» (за вклад в развитие розничной торговли),

«На века» (за вклад в развитие сферы строительства и дизайна).

Также в конкурсе, организатором которого выступила автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» при поддержке департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, будет специальная номинация — Молодежный бизнес-проект (на момент подачи заявки автору проекта до 35 лет). Оценивать проекты будут топовые предприниматели и крупные инвесторы региона. Все участники получат возможность личного общения с представителями бизнес-сообщества, а наградой для победителей номинаций станет информационная поддержка проекта, а также сертификаты на участие в Воронежском форуме предпринимателей в качестве экспонентов.

Награждать победителей конкурса будут 28 апреля в рамках форума «Бизнес для города. Город для бизнеса».

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 1 марта и продлится до 4 апреля. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса Воронежской области. Заявки принимаются по электронной почте: konkurs.msp36@gmail.com С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Центра «Мой бизнес».

По вопросам участия обращайтесь к оператору конкурса ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» по телефону +7 (473) 228-03-29 или на электронную почту konkurs.msp36@gmail.com