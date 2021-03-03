В последние время рост заболеваемости коронавирусом в нашем регионе пошел на снижение. По данным Роспотребнадзора за последние четыре месяца в регионе было отмечено рекордно низкое количество заболевших коронавирусом. Вчера, 2 марта, за сутки было зафиксировано лишь 286 случаев. В вот количество смертей от данной болезни пока еще велико и не внушает оптимизма — 1 марта от ковида скончалось 22 воронежца.

В общей сложности с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 68 737 жителям воронежской области. В связи с этим, в области растет число вакцинированных — по сообщению губернатора Александра Гусева, в регионе привито уже 93 710 человек.

Марина Хоружая