В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в области, в Воронеже закрыли ковидный корпус в областной клинической больнице №1. Он начал работать с апреля прошлого года, но на минувших выходных оттуда был выписан последний пациент.

В облправительстве сообщили, что на данный момент в здании коронавирусного корпуса проводится дезинфекция. После этого туда вернутся отделения, которые временно были переведены в первый корпус. По словам главы региона, в коронавирусном корпусе ВОКБ №1 прошли лечение более 5 200 воронежцев. В этом отделении одними из первых в стране начали лечить пациентов с ковидом с помощью гипербарической оксигенации (было проведено более 2000 сеансов, от 7 до 15 на каждого пациента)

Кроме того, в отделение поступали беременные с коронавирусом — всего акушеры-гинекологи ковидного стационара наблюдали 196 беременных женщин и приняли 149 родов (у одной из женщин родилась двойня)

Марина Хоружая