Без массовых гуляний на Масленицу остались воронежцы в этом году. Отмена праздничных мероприятий связана с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии, практически все представления пройдут онлайн.

В доковидные времена в Воронеже Масленицу традиционно отмечали в городских парках. Главным и любимым горожанами мероприятием была бесплатная раздача блинов. Кстати, в этом году на 12,5 процента подорожала порция блинов, которые можно приготовить на Масленицу в Воронеже. Специалисты Воронежстата подсчитали, что в этом году праздничное блюдо обойдется в 134,38 руб. В прошлом году аналогичная порция стоила на 15 рублей меньше.

Зато День Победы в Воронеже обещает быть массовым. На нем хоть и не будет бесплатных блинов, зато обычно дают бесплатную солдатскую кашу.

Для проведения Парада в столицу Черноземья из Курска военные пригнали 10 ракетных комплексов «Искандер», которые разместили на аэродроме «Балтимор», где военные водители будут репетировать проезд в колоннах по площади Ленина.

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