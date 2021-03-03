Новый светофор заработал на дороге на Московском проспекте в Коминтерновском районе Воронежа.

Устройство поставили недалеко от памятника Славы.

По всей видимости, светофор повысит безопасность для пешеходов на данном участке автотрассы.

Ранее сообщалось, что напротив дома № 93 по Московскому проспекту будет установлен новый светофор. В пресс-службе мэрии 20 января рассказали, что дорожный объект появился в аварийном месте, где нередко происходят трагические ДТП.

Фото pixbay.com